Профилактика пожаров в частном секторе





За шесть месяцев текущего года в частном секторе района произошло 49 пожаров. Основными причинами пожаров явились нарушение правил эксплуатации или устройства печного отопления и неосторожное обращение с огнем.

Профилактика пожаров и гибели граждан от них — одна из главных задач спасателей. Именно поэтому рейдовые мероприятия в частных домовладениях не прекращаются даже летом.

На прошедшей трудовой неделе первый заместитель начальника Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Мядель провел обследования домовладений жителей деревни Замостье. Сотрудник службы спасения обращает внимание на состояние электрической проводки, печи отопления, наличие и исправность автономного пожарного извещателя.

— Михаил Васильевич, подремонтировать печь нужно, — обратился к Михаилу Васильевскому, хозяину дома, Александр Васильевич Мядель. — Не ждите холодов – подготовьтесь к отопительному сезону уже сейчас. Пожарный извещатель установлен у вас?

— Конечно установлен, — объясняет Михаил Васильевич. — Социальный работник следит за этим. Два сына у меня. Часто звонят и приезжают. Печку за лето обязательно в порядок приведу, — пообещал хозяин.

Посещая каждое домовладение, также спасатели напоминают о недопустимости курения в постели, об осторожном обращении с огнем при приготовлении пищи, о недопустимости оставления без присмотра малолетних детей.

Надежда МОЛЧАНОВА

Фото автора.