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В ЖКХ ждут новый указ до зимы: половину затрат на утепление домов будут оплачивать жильцы

24.07.2019 15:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В ЖКХ ждут новый указ до зимы: половину затрат на утепление домов будут оплачивать жильцы
фото: Myfin.by

50% средств на утепление домов даст государство

Геннадий Акстилович также сообщил журналистам, что, согласно проекту указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда, государство может софинансировать до 50% затрат на работы по тепловой модернизации жилых домов.

«Основная концепция, заложенная в проект указа, это социально ориентированный подход. Предполагается, что до 50% средств на тепловую модернизацию или иные энергоэффективные мероприятия, будет софинансировать государство», – сказал Геннадий Акстилович.

 
 
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