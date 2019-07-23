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В ЖКХ ждут новый указ до зимы: половину затрат на утепление домов будут оплачивать жильцы
Источник материала: Myfin
50% средств на утепление домов даст государство
Геннадий Акстилович также сообщил журналистам, что, согласно проекту указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда, государство может софинансировать до 50% затрат на работы по тепловой модернизации жилых домов.
«Основная концепция, заложенная в проект указа, это социально ориентированный подход. Предполагается, что до 50% средств на тепловую модернизацию или иные энергоэффективные мероприятия, будет софинансировать государство», – сказал Геннадий Акстилович.
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Это предусмотрено проектом соответствующего указа, который скоро может быть подписан.
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