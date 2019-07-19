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29 июля на территории района будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Быт»

24.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

29 июля на территории района будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Быт»

С целью принятия действенных мер по  профилактике  насилия в семье в период с 29 июля  по 3 августа 2019 года на территории района под эгидой Шарковщинского РОВД, совместно с представителями местных исполнительных и распорядительных органов, а также других субъектов профилактики, будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Быт» (далее – СКМ), направленным на преодоление негативных тенденций в оперативной обстановке.

Основной целью СКМ является: применение мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер  воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье.

Также, и это немаловажно, СКМ предполагает принятие мер, как административно–принудительных и профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье.

Одной из таких мер является принятие по отношению к лицам, совершающим правонарушения в сфере семейно – бытовых отношений, административно–процессуальных рычагов воздействия, предусмотренных КоАП и ПИКоАП Республики Беларусь.

Как правило, привлечение к административной ответственности является эффективным инструментом воздействия к «семейным дебоширам», позволяющим предупредить наступление возможных тяжелых последствий их противоправного поведения.

Кроме того, одной из эффективных и крайних мер, направленных на предупреждение правонарушений в сфере семейно – бытовых отношений, является также направление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в лечебно – трудовые профилактории (далее – ЛТП) для прохождения курса медико – социальной реадаптации.

Также, наравне с вышеперечисленными мерами в районе по отношению к лицам, допускающим правонарушения в семье, активно применяется такой инструмент, предусмотренный Законом, как защитное предписание, устанавливающее гражданину, который совершает насилие в семье, ограничения на совершение определенных действий.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, на срок от 3 до 30 суток запрещается:

-предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;

-посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

-общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

За невыполнение требований защитных предписаний по отношению к лицам, их несоблюдающим, возможно применение мер административного воздействия посредством привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.1КоАП Республики Беларусь. По санкции ч. 2 ст. 9.1КоАП Республики Беларусь к лицу, не выполнившему требование защитного предписания,  предусмотрено административное взыскание в виде штрафа до 10 базовых величин или административный арест.

На  базе Шарковщинского территориального центра по социальной защите населения, создана и функционирует «Кризисная комната» для жертв семейного насилия, в которых данные лица могут бесплатно находиться до 30 дней. За указанное время им оказывается весь спектр помощи, в том числе психологической, для преодоления негативных последствий оказанного на них противоправного воздействия.

Органами внутренних дел свою очередь, так же проводятся мероприятия по информированию «жертв насилия» в семье о возможностях государственных органов по оказанию квалифицированной помощи, путем применения информированных согласий, которые в дальнейшем по подведомственности направляются в территориальные центры по социальной защите населения.

Также для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на постоянной основе действует общенациональная «Горячая линия»
8-801-100-8-801, посредством которой можно бесплатно, анонимно получить консультацию по вопросам насилия в семье.

А. НИКОЛАЕВ, заместитель начальника Шарковщинского РОВД.

 

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