Источник материала: Новости Волковыска

Швейцарский национальный банк с 2014 года поддерживает процентную ставку на отрицательном уровне. Сейчас она составляет -0,75%. Получается, что некоторые банки страны выдают кредиты, за которые каждый месяц доплачивают своим клиентам. О том, как Швейцария пришла к такой политике и в каких еще странах действуют нулевые или отрицательные ставки, — в материале RTVI.

Швейцарские банки считаются самыми надежными, а поэтому привлекают вкладчиков со всего мира. В стране с 1934 года действует принцип банковской тайны, который за 85 лет хоть и претерпел изменения, но все же продолжает действовать. В частности, информацию о клиентах из ряда других стран начали передавать властям, если их подозревают в уклонении от налогов. Раньше на вкладах в швейцарских банках можно было заработать (доходы от процентов в стране не облагаются налогами), но теперь приходится доплачивать.

Дело в том, что в конце 2014 года Швейцария ввела отрицательную ставку в попытке сдержать рост курса франка. Когда ставка отрицательная, национальные банки берут плату за хранение денег с коммерческих банков, а те, в свою очередь, с клиентов. Кредиты же становятся выгоднее — в некоторых случаях банки не просто не берут процент, а еще и доплачивают каждый месяц.

По данным Bloomberg, хотя отрицательная ставка действует в Швейцарии довольно давно, ипотечные кредиты выдают все еще с процентами. А вот краткосрочные кредиты для крупных клиентов начали выдавать по нулевой и отрицательной ставке. В частности, так делают Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank.

Политику Швейцарского национального банка критикуют в ассоциации банкиров страны. Специалисты считают, что такие меры вредят экономике и потенциально могут привести к образованию пузыря. По их мнению, отрицательная ставка помогла остановить рост рынка недвижимости, но также привела и к негативным последствиям. В частности, бурный рост привлекательности инвестиций в сферу привел к резкому повышению цен.

К нулевым и отрицательным ставкам пришли также Центробанки Дании и Швеции. Цели у них были такими же — борьба с экономическим кризисом. Дания опустила процентную ставку ниже нуля в 2012 году. Через два года ее кратковременно подняли, но потом снова снизили. В феврале 2015 года ставку ниже нуля опустил и шведский Центральный банк, сейчас она остается на уровне -0,25%.

А вот Европейский Центробанк поддерживает ключевую ставку на уровне нуля процентов с 2016 года: ее регулярно понижали с 2011 года, пока она не достигла такой отметки. При этом депозитная ставка ЕЦБ составляет -0,4%, а кредитная — 0,25%.

В Центробанке заявляют, что пытаются сохранить в Еврозоне ценовую стабильность. Но действия ЕЦБ осуждают, например, в Германии. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, говорил, что мягкий подход регулятора приводит к росту евроскептиков в стране.

Одна из целей политики нулевой или отрицательной ставки — борьба с дефляцией, то есть снижением цен на товары и услуги. С середины 1990-х годов такой процесс начал происходить в Японии. Многие экономисты связывают это с последствиями экономического бума в предыдущие десятилетия. До 1991 года в Японии шел постоянный рост цен на фондовом рынке и рынке недвижимости. Этот процесс называют «японским финансовым пузырем». Когда пузырь «сдулся», в стране случился кризис.

Власти решили бороться с застоем, уменьшая процентную ставку. Она практически непрерывно снижалась с 2012 года, когда премьер-министром страны избрали Синдзо Абэ, а в 2016 году Центральный банк опустил ее ниже нуля. Стимулировать экономический рост, кредитование и инфляцию, однако, не вышло. Курс иены тоже не упал, как ожидали экономисты, а наоборот — вырос до максимума за полтора года. Несмотря на это, Центробанк не торопится повышать базовую ставку.