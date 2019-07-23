Праздник цветов «Гнезновский букет красок»

Источник материала: Новости Волковыска

За что мы любим лето? За тёплые дни, за многообразие сочных ягод и фруктов, за возможность встреч на свежем воздухе… В агрогородке Гнезно Волковысского района все эти составляющие дополняют большим букетом – праздником цветов «Гнезновский букет красок», который стал брендовым мероприятием филиала «Гнезновский Дом культуры» Волковысского районного Центра культуры . Особенно актуальна такая встреча в Год малой Родины. Ведь агрогородок славится на всю округу любителями-цветоводами, и жители в течение года готовятся к нему. Цветы из бисера, соломенные цветы, вышитые цветочные картины, караваи с цветами – на суд зрителя были выставлены целые композиции из живых цветов, каждый желающий смог найти композицию по душе и сделать памятное фото.





21 июля праздник начался с открытия малой архитектурной формы «Голубь, как символ мира, добра и надежды», которая была посвящена 75-летию освобождения Беларуси, где центральный персонаж – голубь, символизировал мир, добро и надежду. Хозяйка мероприятия – Флора, - щедро дарила зрителям цветы и секреты счастья и удачи. «Зелёная аптека» делилась рецептами целебных настоев от местной травницы Марии Блюдник, а «Цветочная почта» соединяла сердца влюблённых.





Каждому нашлось занятие по душе: юные красавицы из Гнезно приняли участие в дефиле моделей «Волшебное превращение», а умелые мастерицы – в выставке ремесленников. Уникально, но в этом году к празднику присоединились соседние населённые пункты - деревни Голынка и Родники, жители которых активно участвовали в конкурсе на «Лучшее подворье», инициированный Гнезновским сельским советом и руководством государственного предприятия «Гнезно».





Настоящее праздничное настроение создала концертная программа, в рамках которой выступил народный ансамбль песни «Згода» филиала «Верейковский Дом культуры».









На взгляд организаторов, подобные малозатратные высокоэффективные формы организации отдыха населения способствуют не только объединению сельского жителя в единую семью, но развитию творческого потенциала жителя от «мала до велика».



