За что мы любим лето? За тёплые дни, за многообразие сочных ягод и фруктов, за возможность встреч на свежем воздухе… В агрогородке Гнезно Волковысского района все эти составляющие дополняют большим букетом – праздником цветов «Гнезновский букет красок», который стал брендовым мероприятием филиала «Гнезновский Дом культуры» Волковысского районного Центра культуры. Особенно актуальна такая встреча в Год малой Родины. Ведь агрогородок славится на всю округу любителями-цветоводами, и жители в течение года готовятся к нему. Цветы из бисера, соломенные цветы, вышитые цветочные картины, караваи с цветами – на суд зрителя были выставлены целые композиции из живых цветов, каждый желающий смог найти композицию по душе и сделать памятное фото.

Праздник цветов «Гнезновский букет красок»

21 июля праздник начался с открытия малой архитектурной формы «Голубь, как символ мира, добра и надежды», которая была посвящена 75-летию освобождения Беларуси, где центральный персонаж – голубь, символизировал мир, добро и надежду. Хозяйка мероприятия – Флора, - щедро дарила зрителям цветы и секреты счастья и удачи. «Зелёная аптека» делилась рецептами целебных настоев от местной травницы Марии Блюдник, а «Цветочная почта» соединяла сердца влюблённых.

Праздник цветов «Гнезновский букет красок»

Каждому нашлось занятие по душе: юные красавицы из Гнезно приняли участие в дефиле моделей «Волшебное превращение», а умелые мастерицы – в выставке ремесленников. Уникально, но в этом году к празднику присоединились соседние населённые пункты - деревни Голынка и Родники, жители которых активно участвовали в конкурсе на «Лучшее подворье», инициированный Гнезновским сельским советом и руководством государственного предприятия «Гнезно».

Праздник цветов «Гнезновский букет красок»

Настоящее праздничное настроение создала концертная программа, в рамках которой выступил народный ансамбль песни «Згода» филиала «Верейковский Дом культуры».

Праздник цветов «Гнезновский букет красок»

Праздник цветов «Гнезновский букет красок»

На взгляд организаторов, подобные малозатратные высокоэффективные формы организации отдыха населения способствуют не только объединению сельского жителя в единую семью, но развитию творческого потенциала жителя от «мала до велика».

Праздник цветов «Гнезновский букет красок»