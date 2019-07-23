Каникулы в Стране Безопасности

Источник материала: Новости Волковыска

Акция «Каникулы без дыма и огня» продолжает «путешествовать» по Волковысскому району. Волковысские спасатели активно посещают пришкольные лагеря и детские сады. На этой неделе спасатели побывали с визитом в гостях у ребят в лагерях ГУО «СШ №1 г.п. Россь», ГУО «СШ №2 г.п. Россь», ГУО «СШ №3 г. Волковыск», ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка №11 г.Волковыска», а также в Волковысском колледже УО «Гродненский университет им. Я.Купалы».





Разобрав истории кошечки Даши из рюкзачка безопасности ребята узнали о том, как вести себя дома, чтобы не произошла беда, вспомнили, какие игры опасные, а какие нет. Вместе обсудили ситуации, когда необходима помощь экстренных служб, а так же попробовали вызвать спасателей на «условный» пожар.





Не обошелся урок безопасности без подвижных игр, благодаря которым мальчишки и девчонки закрепили важные правила безопасности!





Спасатели продемонстрировали работу аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, а так же провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде, в лесу, при грозе, напомнили об опасности посещения карьеров, опасности бытовой химии.





Ребята узнали о мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом!» о его пользе и о том, как можно легко его установить на свой телефон.





Конечно, каждый участник познавательного мероприятия получил полезный подарок от спасателей, положительные эмоции, а главное знания важных и нужных правил!



