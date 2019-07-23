Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
ОСТАНОВИ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ!
24.07.2019 —
Разное
|
Савецкая вёска
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Савецкая вёска
0
Ссылка на источник
38
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОСТАНОВИ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ!
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
«Вздутие обеспечено». Как готовить грибы, чтобы не растерять пользу
Первокурсник мехфака академии: “Сбылась моя мечта”
Главные новости сегодня
Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2019. 1/8 финала. Беларусь обыграла Францию и вышла во второй групповой этап
22:14,
Tribuna.com
Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»
22:28,
СТВ
Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91
22:14,
БелТА
Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб
22:56,
Слуцк Город
Обеспечить качественную уборку
21:30,
Ивьевский край
Ограничение купания на озере «Селище» в г. Кировске
19:00,
Кировец
Поможем маленькой Лерочке Сливец!
22:50,
Soligorsk News
Профком реагирует
19:28,
Ивьевский край
С 1 августа в Беларуси значительно повысят бюджет прожиточного минимума
20:56,
Аргументы и факты
Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента
22:53,
СТВ
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана переведены на усиленный режим из-за перестрелки на границе
18:47,
Партизан
МАРТ: взимание платы за «самовывоз» товаров из пунктов выдачи незаконно
14:50,
Виртуальный Брест
Редакция «МП» подвела итоги конкурса среди почтальонов Быховщины
10:38,
Маяк Преднепровья
Гермионы на него нет. Почему «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф боится женитьбы
11:41,
Аргументы и факты
Бюджетники в Беларуси будут раз в год получать единовременную выплату на оздоровление
10:46,
Виртуальный Брест
«Почему вопросы моего личного гардероба решают чиновники?»
15:54,
Аргументы и факты
В Слонимском районе столкнулись Opel и BMW. Пострадали семь человек, из которых трое - дети
13:28,
Tut.by
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
Советы для всех. Что делать, если вы потеряли или нашли сотовый телефон
23.07.2019,
Газета Авангард
Бюджетники в Беларуси будут раз в год получать единовременную выплату на оздоровление
23.07.2019,
Полесская правда
Что случилось на ул. Ясеневой? Очевидцы рассказывают какие-то кошмары
23.07.2019,
Виртуальный Брест
Судэксперты объяснили, когда нужна экспертиза на сделкоспособность, чтобы никто не оспорил завещание или договор купли-продажи
23.07.2019,
Полесская правда
Женщина спрыгнула с пешеходного моста через ЖД пути и упала на крышу вагона поезда
23.07.2019,
Виртуальный Брест
Американский профессор создал очень короткий IQ-тест. Сможете решить?
23.07.2019,
Tut.by
Прокуратура требует приостановить стройку 12-этажки в Минске, против которой ополчились местные
23.07.2019,
Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
Женщина за 60 выглядит вдвое моложе и сводит с ума молодых фанатов. Но стать такой ей помогла болезнь
21.07.2019,
Tut.by
«Моя квартира превратилась в газовую камеру». Минчанка подала в суд на соседей, курящих на лоджии, но осталась должна им кругленькую сумму
22.07.2019,
Виртуальный Брест
Через два дня поисков. Грибника из Борисовского района нашли мертвым
19.07.2019,
Tut.by
В Минске загорелся автобус. Обошлось без пострадавших
20.07.2019,
Tut.by
Страшная авария на улице Кирова в Барановичах. Очевидцы сообщают о погибшей девочке-подростке
22.07.2019,
Виртуальный Брест
Платный въезд на кладбище, ненужные Лесики, «мат» за шутку и погодные аномалии. Тест по новостям недели
21.07.2019,
Tut.by
СМИ сообщают, что президент Туркменистана умер
21.07.2019,
KYKY
Все новости
»
Бизнес-Инфо
VPS от REG-RU – сделайте правильный выбор!
Полезные свойства французских уток Мулард
Как в Сбербанк Онлайн оплатить госпошлину
Окна ПВХ
ideal house
Кондиционеры LG.
Автоломбард в Минске
Женщинам очень хочется цветов
SEO продвижение
Стеклофибробетон
Партнёры
21.by
мужская верхняя одежда куртки
ссылки
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2018 21.by