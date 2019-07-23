Первокурсник мехфака академии: “Сбылась моя мечта”

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера выпускник Пинского индустриально-педагогического колледжа Артем Невдах стал первокурсником факультета механизации сельского хозяйства БГСХА. С наивысшим результатом в 266 баллов он зачислен на сокращенную форму обучения (НИСПО). Паренек из деревни Бродница Лунинецкого района еще 4 года назад пытался поступить в академию, но не хватило всего нескольких баллов.





«В сельском хозяйстве всегда будет работа для инженеров, которые управляют всеми технологическими процессами производства сельхозпродукции и оказывают влияние на качество продуктов питания, приобретаемых в магазинах. В будущем хочу стать фермером», — сказал Артем.

Елена Агейчик