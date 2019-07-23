ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первокурсник мехфака академии: “Сбылась моя мечта”

24.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 168

 

Вчера выпускник Пинского индустриально-педагогического колледжа Артем Невдах стал первокурсником факультета механизации сельского хозяйства БГСХА. С наивысшим результатом в 266 баллов он зачислен на  сокращенную форму обучения (НИСПО). Паренек из деревни Бродница Лунинецкого района еще 4 года назад пытался поступить в академию, но не хватило всего нескольких баллов.

 

Первокурсник мехфака академии: “Сбылась моя мечта”
Получив в колледжах профессии тракториста-машиниста и техника-механика, мастера производственного обучения, Артем осуществил свою давнюю мечту учиться в главном аграрном вузе страны. Фото Михаила Левцова

 

«В сельском хозяйстве всегда будет работа для инженеров, которые управляют всеми технологическими процессами производства сельхозпродукции и оказывают влияние на качество продуктов питания, приобретаемых в магазинах. В будущем хочу стать фермером», — сказал Артем.

 

Елена Агейчик


 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вчера выпускник Пинского индустриально-педагогического колледжа Артем Невдах стал первокурсником факультета механизации сельского хозяйства БГСХА. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОСТАНОВИ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика