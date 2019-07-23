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Замначальника Горецкого РОВД – о хулиганстве и распитии алкоголя на улице

24.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Часто граждане совершают административные правонарушения, предусмотренные статьями 17.1 (мелкое хулиганство) и 17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. При этом некоторые зачастую даже не задумываются о том, что нарушают закон.

Согласно статье 17.1 оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа от 2 до 30 БВ или административный арест.

В соответствии со статьей 17.3, за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме тех, которые предназначены для этого, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, предусмотрен штраф до 8 БВ.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа от 2 до 15 БВ или административный арест.

За появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, предусмотрен штраф от 5 до 10 БВ. За нахождение на рабочем месте в рабочее время в таком же состоянии — штраф от 8 до 12 БВ.

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте влекут наложение штрафа от 10 до 15 БВ.

 

Андрей Шугаев, заместитель начальника Горецкого РОВД,

начальник милиции общественной безопасности


 
 
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  Часто граждане совершают административные правонарушения, предусмотренные статьями 17.1 (мелкое хулиганство) и 17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных...
 
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