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В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству
24.07.2019 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству территории прилегающей к реке Мухаввец.
Коммунальники выполнили снос ветхих строений. Производится вывоз строительного мусора и удаление сухих веток деревьев. Совсем скоро взору горожан откроется прекрасный вид на набережную, благоустройство которой продолжается на территории бывшего речного порта.
Усилиями Брестского ДЭП в саду сегодня появилась новая арка, установлены новые светильники. Идёт укладка тротуарной плитки и устройство пешеходной дорожки ведущей прямо к Набережной.
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В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству территории прилегающей к реке Мухаввец. Коммунальники выполнили снос ветхих строений....
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