Источник материала: Виртуальный Брест

В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству территории прилегающей к реке Мухаввец.





Коммунальники выполнили снос ветхих строений. Производится вывоз строительного мусора и удаление сухих веток деревьев. Совсем скоро взору горожан откроется прекрасный вид на набережную, благоустройство которой продолжается на территории бывшего речного порта.





Усилиями Брестского ДЭП в саду сегодня появилась новая арка, установлены новые светильники. Идёт укладка тротуарной плитки и устройство пешеходной дорожки ведущей прямо к Набережной.