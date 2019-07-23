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В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству

24.07.2019 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству территории прилегающей к реке Мухаввец.

В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству

Коммунальники выполнили снос ветхих строений. Производится вывоз строительного мусора и удаление сухих веток деревьев. Совсем скоро взору горожан откроется прекрасный вид на набережную, благоустройство которой продолжается на территории бывшего речного порта.

В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству

Усилиями Брестского ДЭП в саду сегодня появилась новая арка, установлены новые светильники. Идёт укладка тротуарной плитки и устройство пешеходной дорожки ведущей прямо к Набережной.

 
 
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  В Городском саду продолжаются активные работы по благоустройству территории прилегающей к реке Мухаввец. Коммунальники выполнили снос ветхих строений....
 
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