В Китае мужчина догнал и остановил неуправляемый авто с двумя детьми в салоне. Видео спасения

Источник материала: Tut.by

В китайской провинции Хубэй мужчина догнал и остановил неуправляемую легковушку. Ее водитель вышел из салона и не затянул ручник, в результате автомобиль покатился по дороге, набирая скорость. В салоне находилось двое детей, и если бы не действия мужчины, который на ходу запрыгнул в машину, легковушка бы наверняка во что-нибудь врезалась.