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В Китае мужчина догнал и остановил неуправляемый авто с двумя детьми в салоне. Видео спасения
Источник материала: Tut.by
В китайской провинции Хубэй мужчина догнал и остановил неуправляемую легковушку. Ее водитель вышел из салона и не затянул ручник, в результате автомобиль покатился по дороге, набирая скорость. В салоне находилось двое детей, и если бы не действия мужчины, который на ходу запрыгнул в машину, легковушка бы наверняка во что-нибудь врезалась.
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До ДТП было рукой подать, но отважный мужчина смог догнать и остановить неуправляемое авто с двумя детьми внутри.
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