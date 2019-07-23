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Под Минском продают дом из усадьбы Чапского. Цена - 300 тысяч долларов

24.07.2019 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Прилуки возле столицы продают здание, которое входит в состав усадьбы знаменитого мэра Минска графа Чапского. Объявление о продаже размещено на площадке «Куфар Недвижимость». Стоимость лота площадью почти 750 квадратных метров — около 606,7 тысяч рублей или где-то 300 тысяч долларов.


Фото: «Куфар Недвижимость»

Здание на продажу располагается в усадьбе Чапского 19 века в семи километрах от кольцевой. Сооружение расположено на участке 64 сотки вдоль берега реки Птичь и недалеко от слуцкой трассы, что позволит создать тут, например, агроусадьбу. Выглядит оно вот так:






В 2015 году здание реконструировали и провели воду, электричество, канализацию, газ, телефон и интернет.

В объявлении также указано, что сооружение подойдет и под производственную базу, а наличие складских помещений общей площадью около 300 квадратных метров позволит хранить все необходимое.


Фото: "Куфар Недвижимость"

Напомним, Чапский был мэром Минска в конце 19-начале 20-го века. При нем в городе появилась конка, полноценный водопровод и фонарное освещение. Кроме того, Чапский был основателем минского пивзавода — нынешней «Аливарии».

 
Теги: Минск
 
 
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