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Работники общественного транспорта вышли на забастовку в Италии
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Рим погрузился в хаос: на дорогах многокилометровые пробки. Автобусы и трамваи ходят с серьезными перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушена также работа метрополитена.
Об отмене и задержках рейсов сообщают железнодорожные вокзалы и порты. Стачка, объявленная крупнейшими профсоюзами в знак протеста против условий работы, коснется не только пассажирского, но и грузового транспорта, а также сектора морских перевозок.
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Новости Италии. Рим погрузился в хаос: на дорогах многокилометровые пробки. Автобусы и трамваи ходят с серьезными перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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