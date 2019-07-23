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Работники общественного транспорта вышли на забастовку в Италии

24.07.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Рим погрузился в хаос: на дорогах многокилометровые пробки. Автобусы и трамваи ходят с серьезными перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушена также работа метрополитена.

Работники общественного транспорта вышли на забастовку в Италии

Об отмене и задержках рейсов сообщают железнодорожные вокзалы и порты. Стачка, объявленная крупнейшими профсоюзами в знак протеста против условий работы, коснется не только пассажирского, но и грузового транспорта, а также сектора морских перевозок.

Работники общественного транспорта вышли на забастовку в Италии

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Новости Италии. Рим погрузился в хаос: на дорогах многокилометровые пробки. Автобусы и трамваи ходят с серьезными перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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