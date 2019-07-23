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Два самолёта разбились во французских Альпах: погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Два легкомоторных самолета разбились во французских Альпах. Жертвами катастрофы стали 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту ЧП медики обнаружили одного пострадавшего. Его доставляют в больницу. Оба воздушных судна зарегистрированы в Великобритании, погибшие также граждане этой страны. Причины инцидента пока неизвестны.
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Новости Франции. Два легкомоторных самолета разбились во французских Альпах. Жертвами катастрофы стали 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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