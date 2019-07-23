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Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

24.07.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый в стране молодежный экипаж тысячников 24 июля появился в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

Дуэт хлеборобов-лидеров работает на сельхозпредприятии «Остромечево» и на деле доказывает: опыт можно компенсировать большим желанием. Механизатору Сергею Херло всего 27, но для него это уже шестая уборочная кампания.

Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

На два года младше напарника помощник Николай Тур. К жатве он присоединился на время каникул, а с осени до весны работает учителем физкультуры в сельской школе.

Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

Сергей Херло, механизатор:
Друг друга слушаем. Где-то он помогает. Где-то, как обеды привозят, я пойду обедать, он убирает. Взаимопонимание, слушаем друг друга. Стараемся, каждый год все лучше и лучше. В этом году и урожай уже получше – естественно, и результат.

Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

Молодые хлеборобы уже замахнулись на 2000 тонн. Но высокая планка реальна только в том случае, если экипаж отправят на помощь в другое хозяйство. В этом почти все зерновые убраны.

Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

Анатолий Машлякевич, агроном:
Осталось на этом подразделении убрать пшеницу, и на данный момент на утро оставалось 250 гектаров. Если другие подразделения уже убрали – помогают нам. Сегодня день, завтра и послезавтра.

Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области

Несмотря на июньскую засуху, отмечают в хозяйствах юго-запада страны, урожайность неплохая – около 45 центнеров с гектара.

Люди в материале: Сергей Херло, Анатолий Машлякевич
 
 
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Новости Беларуси. Первый в стране молодежный экипаж тысячников 24 июля появился в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дуэт...
 
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