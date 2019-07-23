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Первый молодёжный экипаж тысячников появился в Брестской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый в стране молодежный экипаж тысячников 24 июля появился в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дуэт хлеборобов-лидеров работает на сельхозпредприятии «Остромечево» и на деле доказывает: опыт можно компенсировать большим желанием. Механизатору Сергею Херло всего 27, но для него это уже шестая уборочная кампания.
На два года младше напарника помощник Николай Тур. К жатве он присоединился на время каникул, а с осени до весны работает учителем физкультуры в сельской школе.
Сергей Херло, механизатор:
Молодые хлеборобы уже замахнулись на 2000 тонн. Но высокая планка реальна только в том случае, если экипаж отправят на помощь в другое хозяйство. В этом почти все зерновые убраны.
Анатолий Машлякевич, агроном:
Несмотря на июньскую засуху, отмечают в хозяйствах юго-запада страны, урожайность неплохая – около 45 центнеров с гектара.
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Новости Беларуси. Первый в стране молодежный экипаж тысячников 24 июля появился в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дуэт...
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