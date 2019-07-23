12 правил комплимента. Как его сделать и не опозориться

Источник материала: Ежедневник



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Комплимент - самое удачное начало разговора и лучший способ поднять настроение не только собеседнику, но и себе. Главное - не переборщить, иначе вы получите противоположный результат.

Комплиментом считается небольшое преувеличение положительных качеств человека. Получая комплимент, человек неосознанно стремится оправдать ожидания, что формирует ответную симпатию к вам, снимает его психологическую защиту и закрытость.

Срабатывает психологический феномен внушения, вследствие чего человек старается «дорасти» до тех качеств, которые подчеркнуты в комплименте.

В деловом разговоре комплимент настраивает партнера на взаимную симпатию, доверие и приятные отношения, создает чувство надежности, желание ответить взаимностью, формируя хорошее впечатление о вас. Кроме того, комплимент помогает снять сопротивление вашего оппонента, настраивает его на согласие и сотрудничество и создает неосознанное желание идти на уступки. А при первой встрече комплимент — самое удачное начало разговора и лучший способ поднять настроение будущего партнера или клиента, да и себе тоже.

О правилах комплимента Библиотеке КнигиКратко рассказала бизнес-тренер, декан факультета дополнительного образования Московского института психоанализа Марина Кузнецова.

Как правильно делать комплимент

1. Если вы знаете о профессиональной, научной, публичной, социальной и тому подобной деятельности клиента, то указание на все эти моменты может стать отличным комплиментом.

2. Сошлитесь на мнения и позитивные отзывы других людей, организаций. Но тут имейте в виду, что это может стать как очень хорошим комплиментом, так и поводом для конфликта. Все зависит от того, входит ли тот, на чье мнение вы ссылаетесь в группу лиц, чье мнение он ценит.

3. Используйте как повод для комплимента занятость и востребованность вашего собеседника. Когда мы говорим людям о том, какие они занятые, как много вопросов им приходится решать, как много зависит только от них, то тем самым подтверждаем их собственную значимость.

4. Похвалите способность человека принимать решения, подчеркните его значимость в компании. Похоже на предыдущий случай, хорошо воспринимается с комментарием о том, что никто не взялся решить этот вопрос.

5. Личные комплименты используйте с особой осторожностью, так как существует вероятность ошибиться.

6. Говорите только о том, во что сами верите, и что вам действительно нравится: многие легко чувствуют фальшь, и это может их раздражать.

7. Чередуйте комплименты: нельзя хвалить человека за одни и те же качества.

8. Старайтесь не переходить грань между деловым комплиментом и флиртом.

9. Комплименты не должны быть стандартными.

10. Произносить комплименты надо уверенным тоном, не смущаясь, но и не покровительственно. Слова должны сочетаться с тоном голоса, мимикой и позой.

11. Не нужно произносить противоречивых комплиментов, имеющих скрытый подтекст.

12. Комплимент должен отражать только положительные качества без двойного смысла. Не говорите человеку о качествах, которые можно оценить и как положительные, и как отрицательные.

Противопоказаний комплиментам практически нет. Любая деловая беседа, любые коммерческие переговоры можно начинать с комплиментов присутствующим. Однако на первых порах целесообразно заранее, готовясь к деловому разговору, приготовить небольшой набор комплиментов для разных случаев, ситуаций и людей.