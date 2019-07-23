Выпуск миллионного Volkswagen Touareg немцы отметили спецверсией модели

Источник материала: Tut.by

17 лет спустя после начала выпуска первого поколения Touareg с конвейера словацкого завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный экземпляр модели. Отметить важную для знаковой модели концерна веху решено с помощью специальной версии Touareg One Million.





Создана она на основе нынешнего кроссовера — уже третьей генерации . Из особенностей Touareg One Million — соответствующие шильдики на порогах и центральных стойках, окрашенный в цвет Sechura Beige кузов, зачерненные решетка радиатора и диффузор, а также колесные диски оригинального дизайна (диаметром 20 или 21 дюйм).





В салоне — кожаный руль, особая отделка сидений дорогой кожей Puglia, а также декоративная прострочка и серебристые вставки. Уже «в базе» имеются виртуальная комбинация приборов и продвинутая мультимедиасистема с 15-дюймовым экраном.





Под капотом Touareg One Million скрывается трехлитровый дизель V6 TDI, развивающий 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента — с ним до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,1 секунды, максимальная скорость — 235 км/ч.





В Германии цены на Touareg One Million начинаются от 80 880 евро, что без малого на 22 тысячи евро дороже стоимости стандартного Touareg с V6 TDI.