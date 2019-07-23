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«Как можно быть настолько похожей на меня?» Певица Рианна опубликовала фото своего «двойника»
Источник материала: Tut.by
В Америке нашли девочку, которая очень похожа на певицу Рианну. Ее фотографией поделилась сама звезда в личном аккаунте в Instagram.
У девочки, чью фотографию опубликовала певица, такая же форма носа, пухлые губы и глаза, как у Рианны
«Почти выронила из рук телефон. Как можно быть настолько на меня похожей?» — написала Рианна.
Мама девочки, Бриа, рассказала, что ее дочь зовут Ала и она пробует себя в модельном бизнесе.
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В Америке нашли девочку, которая очень похожа на певицу Рианну. Ее фотографией поделилась сама звезда в личном аккаунте в Instagram.
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