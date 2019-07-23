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Глава МИД Латвии летит в Минск - встретится с Лукашенко

24.07.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг в Минск с рабочим двухдневным визитом прилетит глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.



Как указано на сайте МИД Латвии, в ходе визита Эдгар Ринкевичс встретится с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и «другими высокопоставленными должностными лицами Беларуси». Как стало известно TUT.BY, у Ринкевичса также запланировала встреча с Александром Лукашенко.

В ходе визита в Минск будут обсуждены двусторонние отношения между Латвией и Беларусью, в том числе экономическое сотрудничество, актуальные вопросы отношений между ЕС и Беларусью, а также вопросы региональной безопасности. 

Министр также примет участие в открытии выставки «Далягляд» в Национальной библиотеке Беларуси, посвященной 100-летию Латвийского государства и 100-летию Латвийской Национальной библиотеки.


Напомним, в ноябре прошлого года в Минск прилетал экс-президент Латвии Гунтис Улманис. Он пригласил Александра Лукашенко в Ригу. Но визит, как рассказал недавно посол Беларуси в Латвии Василий Маркович, пока отложен.
 
Теги: Минск
 
 
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В четверг в Минск с рабочим двухдневным визитом прилетит глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.
 
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