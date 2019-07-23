|
Суд поддержал беспредел тюремщиков и отклонил апелляционную жалобу Петра Кучуры
Источник материала: Партизан
24 июля Могилевский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного Петра Кучуры на решение суда Октябрьского района г. Могилева, где заключенный обжаловал вынесенные ему администрацией ИК №15 взыскания.
Петр Кучура с женой и сыном, архивное фото
Сегодня на процессе присутствовала супруга осужденного Людмила Кучура. Она рассказала ПЦ «
"Было видно, что представительница вообще не имеет представления, что такое апелляционная жалоба и даже ходатайство, однако она была уверена, что суд станет на сторону колонии", - поделилась впечатлениями Людмила Кучура.
В итоге так и случилось: Могилевский областной суд посчитал решение суда Октябрьского района Могилева правомерным и оставил жалобу осужденного без удовлетворения.
Людмила Кучура отметила и то, что на заседание пришла прокурор, но не в качестве участницы процесса. По ее мнению, появление прокурора в суде связано с пятой проверкой, которую проводит Могилевская прокуратура под контролем Генеральной прокуратуры по жалобе жены осужденного на нарушения со стороны администрации колонии в отношении ее мужа.
Еще 10 июля Людмила Кучура получила соответствующий ответ из Генеральной прокуратуры о перенаправлении жалобы в Могилевскую прокуратуру для проведения дополнительной проверки.
После вынесенного решения Могилевским областным судом жена осужденного не собирается опускать руки, а будет подавать жалобу в надзорном порядке, а также готовить индивидуальное обращение в Комитет по правам человека ООН.
Кроме этого Людмила Кучура обратилась в Следственный комитет по Могилевской области с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении начальника исправительной колонии №15 Алексей Лазаренко по ст. 426 Уголовного кодекса - "Превышение власти или служебных полномочий".
Прежде всего это связано с тем, что письма Петра Кучуры к жене планомерно уничтожаются цензурой, из колонии не была выпущена его апелляционная жалоба в суд якобы из-за ошибок в оформлении, осужденному не дают возможность сделать доверенность на жену для представления его интересов.
"Более 200 дней мой муж находится то в ПКТ, то в ШИЗО поочередно. Но никто ничего не собирается исправлять", - отмечает Людмила Кучура.
Важно, что в Следственном комитете она узнала, что еще в апреле туда же обращался сам Петр Кучура с заявлением на неправомерное применение к нему физической силы со стороны сотрудников колонии. На какой стадии находится рассмотрение его заявления - пока неизвестно.
"Что должен был сделать пенсионер, инвалид II группы с заболеванием сердца, чтобы к нему была применена физическая сила?" - удивляется Людмила Кучура.
Напомним, чрезвычайная ситуация сложилась вокруг Петра Кучура после создания его женой петиции за передачу полномочий Департамента исполнения наказаний Министерству юстиции.
Особую обеспокоенность у администрации колонии вызвало то, что таким образом раскрылась информация о пытках и неоказании медицинской помощи в колонии, которые привели к нескольким смертям, в том числе и жены одного из осужденных во время длительного свидания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля Могилевский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного Петра Кучуры на решение суда Октябрьского района г. Могилева, где заключенный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)