Белорусы оказались первыми в мире по потреблению кваса

Источник материала: Myfin



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В Беларуси потребляют 62,8 млн. литров кваса в год. Объемы с каждым годом растут, но сильно зависят от сезонного фактора – количества жарких дней. Так, в зной только минчане выпивают 65 тыс. литров кваса в сутки.

Что интересно, Беларуси все еще далеко до пика потребления кваса. Более 30 лет назад на каждого советского жителя приходилось по 18 литров кваса в год. Чтобы достичь этого уровня, белорусам нужно выпивать его втрое больше.

«Квас в Беларуси стал одним из самых востребованных напитков для утоления жажды. Наиболее популярен в стране хлебный квас, но также растет интерес к сезонным новинкам с соком фруктов и ягод, таких как красная смородина. Мы ожидаем, что в этом году потребление кваса также вырастет, чему уже содействовал феноменально жаркий июнь», – отмечают в компании «Лидское пиво». Именно Лидский квас занимает более половины рынка в стране.