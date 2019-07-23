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Сколько будет стоить поездка в новом велошэринге от Мотовелозавода? Одной картинкой

24.07.2019 17:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько будет стоить поездка в новом велошэринге от Мотовелозавода? Одной картинкой
фото: Urbanoid.by

По словам организаторов старт проекта намечен в регионах. Минск подключится до конца года. Цена поездки за час составит 60-65 копеек и будет близка к стоимости проезда на общественном транспорте. Первые полчаса – бесплатно.

 
Теги: Минск
 
 
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