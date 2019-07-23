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Сколько будет стоить поездка в новом велошэринге от Мотовелозавода? Одной картинкой
Источник материала: Myfin
По словам организаторов старт проекта намечен в регионах. Минск подключится до конца года. Цена поездки за час составит 60-65 копеек и будет близка к стоимости проезда на общественном транспорте. Первые полчаса – бесплатно.
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Предприятие Мотовелозавод вместе с партнерами собирается запустить в Беларуси крупный байкшеринг Velosmart
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