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В Беларуси повышают пособия на детей до 3 лет
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих детей — 429,84 рубля.
На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 483,57 рубля в месяц.
В последний раз пособия на детей до трех лет
Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя она падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.
Средняя зарплата в первом квартале составила 1011 рублей, а во втором — 1 074,6 рубля.
Напомним, в июне 2017 года в Беларуси
С 1 августа также
Напомним, власти
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Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия.
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