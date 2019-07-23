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В Беларуси повышают пособия на детей до 3 лет

24.07.2019 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих детей — 429,84 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 483,57 рубля в месяц.

В последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 февраля прошлого года. Тогда выплаты выросли от от 33,42 до 42,97 рубля.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя она падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Средняя зарплата в первом квартале составила 1011 рублей, а во втором — 1 074,6 рубля.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях

вид пособия

размер от зарплаты за квартал

сейчас

станет с 1 августа

 на сколько вырастут пособия

на первого ребенка

 35% 362,46 376,11 +13,65

на второго и последующих детей

 40% 414,24 429,84 +15,6

на ребенка-инвалида

 45% 466,02 483,57 +17,55

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 августа также пересмотрят размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.

Напомним, власти намерены совершенствовать пособия по уходу за детьми и модернизировать программу семейного капитала.

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Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия.
 
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