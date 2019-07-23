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Республиканская акция «Безопасное лето» в детском оздоровительном лагере «Салют»

24.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Республиканская акция «Безопасное лето» в детском оздоровительном лагере «Салют»

Летние каникулы – пора отдыха и оздоровительных лагерей. Однако огромное количество свободного времени у детей нередко прибавляет хлопот правоохранительным органам и службам спасения. На предупреждение несчастных случаев с подростками и детьми направлена республиканская акция «Безопасное лето». В рамках акции сотрудники УВД Брестского облисполкома организовали встречу с детьми в детском оздоровительном лагере «Салют».

Республиканская акция «Безопасное лето» в детском оздоровительном лагере «Салют»

Начался этот насыщенный день с просмотра фильма о безопасном поведении на железной дороге, после чего воспитанники лагеря вместе с сотрудниками УГАИ УВД вспомнили правила дорожного движения. Интересное и зрелищное выступление для детей подготовили сотрудники Брестского управления Департамента охраны: кинологи продемонстрировали настоящие чудеса дрессировки служебных собак, которые по запаху находили хозяев утерянных вещей, и даже инсценировали настоящее задержание преступника со стрельбой. Когда же представилась возможность сфотографироваться на память с хвостатыми стражами правопорядка, от желающих не было отбоя. Не меньший энтузиазм вызвала и выставка оружия и спецсредств, которую организовали бойцы ОМОН. Боевые автоматы, пистолеты, гладкоствольные карабины, щиты и шлемы буквально поглотили внимание детей.

Как отметил старший инспектор по особым поручениям УОПП УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Игорь Филиппович, интерактивная и увлекательная форма, которая была избрана для проведения профилактических мероприятий, позволяет детям лучше усвоить правила безопасного поведения, знание которых, без сомнений, пригодится им в жизни.

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото: Дмитрий БЕЛОВ. Показательное выступление кинологов и служебных собак Брестского управления Департамента охраны;

Выставка оружия и спецсредств.

 

 
 
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Республиканская акция «Безопасное лето» в детском оздоровительном лагере «Салют»
 
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