Акция милосердия

Источник материала: Кобринский вестник

За многолетнюю практику взаимодействия государственных и общественных организаций Беларуси с Агентством США по международному развитию (USAID) обучение по программе профессионально-культурного обмена «Связи сообществ» (Community Connections) прошло около 1 тысячи наших соотечественников из разных регионов страны.





Даже через много лет после окончания учёбы выпускники Community Connections поддерживают дружеские отношения и объединяются для добрых дел. Волонтёрское мероприятие, инициированное участниками программы из Брестской области, прошло в Кобринском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Общественные активисты из Бреста, Кобрина и Пинска провели акцию по благоустройству территории дома-интерната.





– В поле внимания – прогулочный дворик, который мы планируем облагородить. Здесь мы покрасим беседки, отремонтируем площадку, высадим цветы, чтобы резидентам дома-интерната было комфортно и удобно проводить минуты отдыха, – делится планами председатель ОО «Кобринский клуб деловых женщин «Бона» Алла Сапежинская.

Всё необходимое для работы: краску, саженцы, строительные материалы, инструменты, малые архитектурные формы для ландшафтного дизайна – предоставило Агентство США по международному развитию (USAID).

– Особая надежда – на площадку для игры в бочче, которую мы планируем привести в порядок – разровнять грунт, установить ограничительные бортики, покрасить их, – рассказывает заведующий медицинским отделением Павел Рутковский.

В 2008 году он стажировался в американском штате Вермонт по программе социальной интеграции людей с инвалидностью. Во время стажировки познакомилась с профессиональным опытом американских коллег, который Павел и сегодня использует в своей практике. Что касается игры в бочче, то ещё свежи в памяти события 2006 года, когда резиденты Кобринского дома-интерната с победой вернулись с олимпийских игр Special Olympics в Риме, где возглавляли сборную Беларуси по бочче-спорту в соревнованиях среди участников с ментальной инвалидностью.

Сами волонтёры считают свою работу неотъемлемой частью жизни и показателем социальной ответственности человека. «Если ты в силах, то можешь помочь», — таким принципом руководствуются они в своей работе.

Жанна ЕЛИЗАРОВА. Фото автора.