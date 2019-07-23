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Особенности применения профессиональных налоговых вычетов при исчислении подоходного налога индивидуальными предпринимателями в 2019 году

24.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Особенности применения профессиональных налоговых вычетов при исчислении подоходного налога индивидуальными предпринимателями в 2019 году

Белорусским индивидуальным предпринимателем признается физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 19 Налогового кодекса Республики Беларусь, вступившего в силу с 01.01.2019 (далее – НК).

Налогообложение доходов белорусских индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) осуществляется в порядке, установленном для налогообложения физических лиц.

Доходами ИП от осуществления их деятельности признаются (п. 2 ст. 205 НК): выручка, полученная от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее — доходы от реализации), уменьшенная на сумму налогов и сборов, уплачиваемых из выручки; внереализационные доходы, уменьшенные на сумму налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, которые учитываются (п. 3 ст. 205 НК)  ИП по их выбору:

по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав (далее — принцип оплаты);

по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним (далее — принцип начисления). В этой связи конкретизирован порядок определения даты фактического получения доходов для целей исчисления подоходного налога в зависимости от выбранного индивидуальным предпринимателем  принципа учета доходов от реализации. Выбранный индивидуальным предпринимателем принцип учета доходов от реализации устанавливается письменным решением плательщика и изменению в течение налогового периода не подлежит.

Доходы от осуществления предпринимательской деятельности учитываются при определении налоговой базы на дату их фактического получения, определяемую в соответствии с (п. 12 ст. 205 НК):

— п. 2 ст. 213 НК — для ИП, учитывающих доходы от реализации по принципу оплаты;

— п. 3 ст. 213 НК — для ИП, учитывающих доходы от реализации по принципу начисления.

Расходами ИП, признаются документально подтвержденные расходы, произведенные ими и связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности (п. 14 ст. 205 НК).

К расходам, учитываемым при налогообложении доходов от осуществления предпринимательской относятся (ч. 1 п. 18 ст. 205 НК) расходы по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и  внереализационные расходы.

К этим расходам относятся расходы, поименованные в п. 21 — 29 ст. 205 НК.

Вместе с тем п. 31 ст. 205 НК установлен перечень расходов, которые не учитываются при налогообложении: расходы, не подтвержденные документально; в порядке предоплаты плательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав; в погашение кредитов, займов, полученных плательщиком; предоставленные плательщиком займы; расходы на уплату пеней, штрафов; расходы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; расходы на приобретение и создание основных средств и нематериальных активов; суммы амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам не находящимся в эксплуатации и не используемым в предпринимательской деятельности; взносы ИП в ФСЗН; расходы на проезд в транспорте общего пользования; расходы, связанные с получением доходов освобождаемых от подоходного налога.

Расходы, учитываемые при налогообложении, признаются в следующем порядке (п. 33 ст. 205 НК):

— ИП, учитывающими доходы от реализации по принципу оплаты, — в соответствии с п. 34 ст. 205 НК;

— ИП, учитывающими доходы от реализации по принципу начисления, — в соответствии с п. 35 ст. 205 НК.

Вместо произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, плательщики имеют право определить расходы в размере 20% общей суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от осуществления ими этой деятельности. При определении налоговой базы такие расходы не могут учитываться одновременно с расходами, подтвержденными документально (п. 36 ст. 205 НК).

ИП обязаны вести учет доходов и расходов в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь (п. 38 ст. 205 НК). Порядок ведения учета доходов и расходов ИП определен Инструкцией «О порядке ведения учета доходов и расходов» утвержденной постановлением МНС Республики Беларусь от 30.01.2019 № 5.

ИП предоставлено право сумму превышения в налоговом периоде отдельных видов расходов над суммой доходов, полученных в этом налоговом периоде, переносить на последующие налоговые периоды до полного ее использования. Указанное право распространяется на расходы на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, открытие счетов в банках, аренду недвижимого имущества, получение специальных разрешений (лицензий), квалификационных аттестатов, свидетельств об аттестации; норматив расходов без документального подтверждения в 2019 году составляет 20 процентов.

Людмила ПЛУЖНИКОВА, начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей ИМНС по Кобринскому району.

 
 
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Особенности применения профессиональных налоговых вычетов при исчислении подоходного налога индивидуальными предпринимателями в 2019 году
 
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