Проверка боевой готовности подразделений ракетных войск

Источник материала: Кобринский вестник





С 9 часов 22 июля 2019 г. с целью проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр и 465 рбр приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению.

Перед ракетчиками поставлена задача – совершить марш в назначенный район и выполнить учебно-боевые задачи на одном из полигонов Республики Беларусь.

В ходе ведения оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника.

Данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.

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