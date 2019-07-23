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Качественная продукция, всемирное признание

24.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Удобное транспортное положение, наличие трудовых ресурсов и хорошая сырьевая база способствовали тому, что в 2008 году на Кобринщине на месте бывшего цеха райпо (ул. Северная, 124) было зарегистрировано единственное в Беларуси предприятие по изготовлению натуральных колбасных оболочек ИООО «Белкеизинг».

Качественная продукция, всемирное признание

Тогда на предприятии работало всего 5 человек, сейчас – 125, 89 из которых – рабочие основного производства. Однако, как отмечает директор ИООО «Белкеизинг» Виталий Виловчик, предприятие и сейчас нуждается в рабочей силе. Ведь ассортимент продукции достаточно большой и каждый вид оболочек требует своего подхода.

– Весь процесс основан на ручном труде, автоматизировать его нельзя, – рассказывает Виталий Иванович. – Сырье чистится, калибруется, сортируется. проходит метровку. На выходе получается готовая к использованию колбасная оболочка. Готовая продукция проходит все необходимые исследования в специализированных лабораториях и сертифицируется в соответствии с законодательством.

Благодаря внедренной на предприятии системе качества ХАССП, продукция ИООО «Белкеизинг», а это баранья, свиная и говяжья колбасные оболочки разных форм, соответствует самым строгим требованиям и пользуется широким спросом не только у белорусских мясокомбинатов, но на мясоперерабатывающих предприятиях Польши, Германии, Франции, Италии, Испании. За прошлый год экспортная выручка в страны Европейского союза составила около 900 тыс. евро.


Качественная продукция, всемирное признание

– Добиться признания на мировом рынке сложно. Мы подстраиваемся под каждого потребителя, учитывая его пожелания и требования, чтобы он получил именно то, то ему нужно, – продолжает Виталий Виловчик.  

 

Высокую оценку качества дают магазины с собственным производством и домохозяйки, ведь именно с продукцией ИООО «Белкеизинг» домашние колбасы становятся настоящим деликатесом.

Ксения АЛИЗАР.

Виталий Виловчик контролирует рабочий процесс в цехе. ФОТО: КСЕНИЯ АЛИЗАР.

 

 
 
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Качественная продукция, всемирное признание
 
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