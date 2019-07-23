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Областные соревнования по фигурному вождению карта и мотоцикла прошли в Кобрине

24.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

20 июля 2019 г. в г. Кобрине на площадке у торгового центра «Полесье» прошли Открытые областные соревнования по фигурному вождению картинга  и мотоцикла. В соревнованиях по картингу приняли участие 8 команд Брестской области. В умении искусно управлять картингом соревновались 39 юных спортсмена ДОСААФ.

По итогам соревнований места среди картингистов распределились следующим образом:

I-е место – команда №1 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ» г. Кобрина;

II-е место – команда №1 «Пинской ГОС ДОСААФ» г. Пинска;

III-e место – команда №2 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ» г. Кобрина.

В личном зачете места распределились следующим образом:

В I-ой возрастной группе (от 6 до 10 лет):

I-е место – Васколей Семен, «команда №1 «Пинской ГОС ДОСААФ» г. Пинска»;

II-е место – Баев Давид, «команда №1«Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ» г. Кобрина;

III-e место – Полюхович Юрий, «команда №1 «Пинской ГОС ДОСААФ» г. Пинска»;

Во II-ой возрастной группе (от 11 до 14 лет):

I-е место – Данилюк Александр, команда №1 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ»;

II-е место – Маринчик Аристарх, команда №1 «Пинской ГОС ДОСААФ» г. Пинска;

III-e место – Штока Андрей, команда №1 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ».

Стоит отметить, что две наши команды самые молодые по своему составу. Так в возрастную группу от 15 до 17 лет представляли спортсмены из II-ой возрастной группы (от 11до 14 лет), которые не оставили никому каких-либо шансов на призовые места и полностью заняли весь подиум соревнований:

I-е место – Данилюк Владислав (лучший личный результат среди всех участников), команда №1 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ»;

II-е место – Олесюк Дмитрий, «команда №1 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ»;

III-e место – Лобачевский Никита, «команда №1 «Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ».

Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем им дальнейших успехов в спортивных соревнованиях и совершенствовании своего спортивного мастерства.

В соревнованиях по мотоспорту приняли участие 6 команд Брестской области.

Кобринско-Малоритская МРОС ДОСААФ выражает благодарность тренеру спортивной секции «Картинг», Ждановичу Игорю Дмитриевичу, за хорошую профессиональную подготовку наших спортсменов и достижение высоких результатов по итогам соревнований.

Все призеры и победители были награждены дипломами, медалями и денежными призами от ДОСААФ. Команде-победительнице вручен Кубок от Брестской областной организационной структуры ДОСААФ.

По итогам соревнований места среди мотоциклистов распределились следующим образом:

I-е место – команда «Пинской ГОС ДОСААФ» г. Пинска;

II-е место – команда «Лунинецкой ГОС ДОСААФ» г. Лунинец;

III-e место – команда «Столинской РОС ДОСААФ» г. Столин.

Кобринско-Малоритская МРОС ДОСААФ благодарит за помощь в организации и проведении соревнований компанию СООО «ПП Полесье», УЗ «Кобринская ЦРБ» и первичную организацию ДОСААФ ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина»!!!

Областные соревнования по фигурному вождению карта и мотоцикла прошли в Кобрине
Областные соревнования по фигурному вождению карта и мотоцикла прошли в Кобрине
Областные соревнования по фигурному вождению карта и мотоцикла прошли в Кобрине

 
 
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Областные соревнования по фигурному вождению карта и мотоцикла прошли в Кобрине
 
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