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Предприятия и организации Кобрина и Кобринского района приступили к подготовке энергетического хозяйства к новому отопительному сезону 2019-2020 годов

24.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Предприятия и организации Кобрина и Кобринского района приступили к подготовке энергетического хозяйства к новому отопительному сезону 2019-2020 годов

Владельцами теплоисточников и тепловых сетей проведены первые после окончания отопительного сезона гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. У потребителей тепла на повестке дня промывки и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения, плановые ремонты теплотехнического оборудования, поверка манометров и теплосчетчиков, проверка систем регулирования потребления тепловой энергии, обеспечение надежности электроснабжения.

          Проверка готовности потребителя (теплоисточника) к работе в осенне-зимний период будет проводиться специальной комиссией, в состав которой включаются руководитель и другие ответственные должностные лица организации – потребителя тепловой энергии (владельца теплоисточника), а также представители Госэнергогазнадзора (по согласованию).

         Паспорт готовности к ОЗП необходимо зарегистрировать в соответствии с Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов, но не позднее 1 октября текущего года.

          Для подачи заявления и получения подробной информации обращаться в Кобринскую районную Энергогазинспекцию.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь:

непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осеннее-зимний период влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 20 базовых, на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Павел Воронич инспектор Кобринской районной Энергогазинспекции.

 
 
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Предприятия и организации Кобрина и Кобринского района приступили к подготовке энергетического хозяйства к новому отопительному сезону 2019-2020 годов
 
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