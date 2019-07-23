Предприятия и организации Кобрина и Кобринского района приступили к подготовке энергетического хозяйства к новому отопительному сезону 2019-2020 годов

Источник материала: Кобринский вестник

Владельцами теплоисточников и тепловых сетей проведены первые после окончания отопительного сезона гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. У потребителей тепла на повестке дня промывки и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения, плановые ремонты теплотехнического оборудования, поверка манометров и теплосчетчиков, проверка систем регулирования потребления тепловой энергии, обеспечение надежности электроснабжения.

Проверка готовности потребителя (теплоисточника) к работе в осенне-зимний период будет проводиться специальной комиссией, в состав которой включаются руководитель и другие ответственные должностные лица организации – потребителя тепловой энергии (владельца теплоисточника), а также представители Госэнергогазнадзора (по согласованию).

Паспорт готовности к ОЗП необходимо зарегистрировать в соответствии с Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов, но не позднее 1 октября текущего года.

Для подачи заявления и получения подробной информации обращаться в Кобринскую районную Энергогазинспекцию.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь:

непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осеннее-зимний период влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 20 базовых, на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Павел Воронич инспектор Кобринской районной Энергогазинспекции.