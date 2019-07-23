Город под охраной!

Источник материала: Кобринский вестник

По итогам 5 месяцев 2019 года в сравнение с аналогичным периодом прошлого года, на территории района отмечается уменьшение числа зарегистрированных краж. За указанный период зарегистрирована 71 кража в 2019 году, 79 в 2018 году.

Несмотря на общее снижение числа краж, на территории Кобринского района наблюдается увеличение числа краж мобильных телефонов, краж совершенных на объектах государственной формы собственности, краж совершенных ранее судимыми лицами, краж совершенных в сельской местности, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Актуальными для Кобринского района остаются кражи из жилищ, в этом году таких зарегистрировано 17 , в 2018 году зарегистрировано 28 краж из квартир и домов.

02.01.2019 около 16.00 час гр. М. путем повреждения остекления окна проник в дом по ул.Советской в д.Селец Кобринского района, откуда тайно похитил бензиновую косу «ECO GTP-185H», стоимостью 150 рублей.

Гр. Р. по предварительному сговору с гр. К. имея единый умысел на хищение имущества в период времени с 1 ноября до 10 декабря 2018 года, не менее 4 раз проникали в дом по ул.Западной в д.Лущики Кобринского района, откуда похитили аккумуляторы, электрические кабеля, электродвигатели, радиаторы отопления и иное имущество на общую сумму не менее 15000 рублей. По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по ст.205 УК Республики Беларусь.

2018 год запомнился жителям нашего города серией квартирных краж, которые совершили заезжие гастролеры. Указанные преступники совершили не один десяток квартирных краж на территории г.Солигорска, Минска, Гродно, Волковыска, Могилева, Лиды, Светлогорска, Бобруйска и в других городах страны, в последующем были задержаны. Задержанных преступников не останавливали ни высокие заборы, ни железные двери, стороной обходили дома оборудованные средствами охранной сигнализацией и системами видеонаблюдения.

Как известно, преступление легче предупредить, чем его раскрыть, поэтому позвольте дать несколько советов направленных на профилактику квартирных краж:

— когда уходите, посмотрите, надежно ли заперта дверь;

— не оставляйте ключи под ковриком у входной двери;

— если потеряли ключ, незамедлительно поменяйте входной замок;

— не кладите ценные вещи и деньги в доступных стандартных местах;

— уезжая в длительную поездку (отпуск, командировку) попросите соседей забирать Вашу почтовую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике корреспонденция – сигнал к действию преступника.

Самый простой и надежный способ личной и имущественной безопасности – оборудовать свое жилище техническими средствами охраны и заключить договор с территориальным подразделением «Охрана».

Всего на территории Кобринского района охраняется средствами охранной сигнализации Кобринского отдела Департамента охраны 694 помещения, из них – 276 квартир, 354 жилых дома, 49 гаражей, 1 дача, функционирует 140 тревожных кнопок. Краж из охраняемых объектов не допущено.

Уважаемые жители Кобринского района с 7 по 17 июня 2019 года на территории Кобринского района проводится агитационно-профилактическая акция «Город под охраной». По вопросу оборудования средствами охранной сигнализации квартир, домов, гаражей, вы можете обратиться в Кобринский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь или в отдел охраны правопорядка и профилактики Кобринского РОВД по тел. 77781.

Заместитель начальника ООПП Кобринского РОВД майор милиции А.Н.Вакульчик