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Тревожный вызов

24.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

С 1 по 7 июля на территории г. Кобрина и Кобринского района было зарегистрировано 4 преступления, 2 из которых квалифицированы по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Предметом преступного посягательства в одном из случаев стали строительные материалы и хозяйственный инвентарь, в другом —  рулоны металлической сетки, которые были оставлены без присмотра индивидуальным предпринимателем на арендуемой территории.

Уголовные дела были возбуждены в отношении двух неработающих жителей Кобринского района, которые будучи надлежащим образом вызванными на мероприятия призыва на срочную военную службу, без уважительных на то причин не явились в военный комиссариат Кобринского и Жабинковского районов на медицинское освидетельствование.

Отдел внутренних дел обращает внимание жителей Кобринского района, что санкция части 1 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

За истекшую неделю в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками отдела внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами были обнаружены и изъяты два самогонных аппарата, 100 л браги и 10 л спиртосодержащей жидкости. В отношении владельцев предметов, запрещенных к обороту, начат административный процесс.

В течение недели сотрудниками отдела внутренних дел было выявлено 253 нарушения Правил дорожного движения, задержаны пять водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, один из которых уже ранее лишался права управления за езду в нетрезвом состоянии, а также неоднократно привлекался к административной (7 раз за езду без прав и 2 раза за управление транспортом в состоянии опьянения) и уголовной (2 раза — за управление транспортом в состоянии опьянения) ответственности. В отношении водителя было составлено 3 административных протокола. Водителю грозит до 5 лет лишения права управления транспортом со штрафом до 200 БВ.

 За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения задержано 53 гражданина.

Виктор ТУРЧИНОВИЧ, заместитель начальника Кобринского РОВД.

        

 

 

 
 
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