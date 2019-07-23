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Подробная программа второго концерта фестиваля "Классика у Ратуши с velcom | A1"

24.07.2019 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Музыкальный фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" продолжается в Минске. 27 июля на площади Свободы классику мирового вокала исполнят "Три тенора" в сопровождении Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича.

В этом году "Классика у Ратуши с velcom | A1" впервые проводится сразу в пяти городах Беларуси. Музыкальные вечера уже состоялись на улицах Витебска, Гомеля, Гродно, далее в программе - Брест.

20 июля с выступления Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь началась минская серия классических суббот.

Второй концерт фестиваля в Минске начнется в субботу 27 июля на площади Свободы в 20:30. Слушателей ждет встреча с проектом "Три тенора" в составе Владимира Куксенкова, Ивана Березина и Сергея Подовалова. Пожалуй, ни один другой тип певческого голоса не может похвастаться таким разнообразием репертуара, как тенор, – и уже совсем скоро в этом смогут убедиться все, кто придет на очередной концерт "Классики у Ратуши с velcom | A1". В сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца трио солистов исполнит арии из известных опер ("Кармен", "Риголетто"), а также народные испанские ("Гранада"), неаполитанские (O sole mio, "Санта Лючия"), белорусские ("Вяне рута"), украинские ("Ніч яка місячна"), русские песни ("Коробейники").

К 75-летию освобождения Беларуси в программе концерта появится отдельный блок, посвященный теме войны. В его рамках слушателям "Классики у Ратуши с velcom | A1" будет представлена премьера: композитор и аранжировщик оркестра, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко написал фантазию на темы военных песен Игоря Лученка, которую впервые исполнят для зрителей.

Вечера классики в столице, которые неизменно проходят при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома, продлятся до 31 августа. Впереди зрителей ожидают выступления музыкальной капеллы "Сонорус", эстонского духового оркестра "Саксон", Государственного камерного оркестра Республики Беларусь и Президентского оркестра Республики Беларусь.

Вход на все концерты фестиваля "Классика у Ратуши с velcom | A1" свободный. Посмотреть каждый из минских концертов также можно в прямом эфире или в записи: velcom | A1 организует трансляции с площади Свободы, которые будут доступны с помощью видеосервиса VOKA – бесплатно на любом устройстве и в сети любого оператора связи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Музыкальный фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" продолжается в Минске. 27 июля на площади Свободы классику мирового вокала исполнят "Три тенора" в сопровождении...
 
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