Eлизавета II назначила Джонсона премьером Великобритании - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Королева Великобритании Елизавета Вторая в среду приняла Бориса Джонсона и, назначив его премьер-министром, поручила ему сформировать новое правительство, сообщают британские телеканалы.

После приема у королевы в Букингемском дворце Джонсон отправится в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10, где выступит с программной речью.

Ожидается, что позже в среду Джонсон огласит состав своего кабинета.

Джонсон стал 14-м премьером за период правления Елизаветы Второй, отмечает британская пресса.

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон. Образование Джонсон получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался древней литературой и классической философией. После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность Джонсон сохранял до 2016 года, уделяя особое внимание борьбе с преступностью и транспортным проблемам в городе. Многим Джонсон запомнился как мэр, ездивший на работу на велосипеде.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе.

Джонсон заявлял, что сделка, согласованная Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. Если Джонсон будет вести новые переговоры с ЕС, он намерен попытаться избавиться от "страховочного плана" по ирландской границе, который вызывает недовольство британского парламента, считающих, что он излишне привязывает Великобританию к нормам ЕС.

Джонсон, фаворит гонки за должность премьер-министра, набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии, сообщили организаторы голосования.