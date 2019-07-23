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Лукашенко подписал закон, ужесточающий предоставление отсрочки от службы в армии

24.07.2019 17:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом в конце июня закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные на повышение престижа службы в ВС.

"Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время в Беларуси 76 категорий граждан не призываются на срочную военную службу или службу в резерве. Это "является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья", - сказано в сообщении.

"Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности уклонившихся от призыва граждан.

Также принятым законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, которые направлены на работу по распределению, освобождаются от возмещения затраченных государством средств на их образование в случае поступления на воинскую службу по контракту. При этом срок контракта не должен быть меньше срока обязательной "отработки" по распределению.

"Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены", - сказано в сообщении.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом в конце июня закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии...
 
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