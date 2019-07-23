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Мирзиёев впервые посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля - 1 августа – посол в Минске
Источник материала: Интерфакс
Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь пройдет с 31 июля по 1 августа текущего года, сообщил посол Узбекистана Насирджан Юсупов на пресс-конференции в Минске в среду.
"Сам визит состоится 31 июля – 1 августа. Это первый официальный визит главы нашего государства в Республику Беларусь", - сказал Юсупов.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2018 года состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан, по его итогам был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, в том числе "дорожная" карта сотрудничества.
"В ходе встречи в Минске будут подведены некоторые итоги выполнения этих мероприятий и будут определены перспективные проекты, над которыми будут работать наши предприниматели, государственные структуры", - заметил посол.
Как сообщалось, на будущей неделе в рамках визита Мирзиёева в Минск состоится также первый форум регионов Беларуси и Узбекистана. Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам сотрудничества в области промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Состоится также пленарное заседание.
Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.
Кроме того, планируется проведение выставки-ярмарки узбекских товаров.
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Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь пройдет с 31 июля по 1 августа текущего года, сообщил посол Узбекистана Насирджан Юсупов на...
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