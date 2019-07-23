Источник материала: Интерфакс

Проект комплексной модернизации М-7/Е 28 и автодорожного пункта пропуска "Каменный Лог", который финансируется за счет средств Европейского инвестбанка (ЕИБ), будет завершен в 2020-2021 в годах, сказано в сообщении Минтранса Беларуси.

"Реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" предусматривает увеличение проектной пропускной способности с 2060 транспортных средств в сутки до 6000. Также впервые будет создана реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов по 16 каналов в каждом направлении", - отмечается в сообщении.

В Минтрансе отмечают, что реконструкция автодороги предусматривает увеличение несущей способности под стандартную европейскую нагрузку на ось (11,5 тонн), реконструкцию существующих транспортных развязок, устройство элементов безопасности дорожного движения. Будет установлено также боковое ограждение в опасных местах, созданы пешеходные переходы и автобусные остановки.

Как сообщалось, в среду подписано кредитное соглашение с ЕИБ на 110 млн евро сроком на 29 лет для реконструкции автомобильной дороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог) общей протяженностью 106 км и реконструкцию автодорожного пункта пропуска "Каменный Лог".

Автодорожный пункт пропуска "Каменный Лог" является основным международным пунктом пропуска Беларуси на границе с Литвой, через который перемещается грузовой автотранспорт. В пункте пропуска размещен республиканский пункт таможенного оформления (ПТО) "Каменный Лог".

Республиканская автомобильная дорога М-7/Е 28 является частью европейского автомобильного маршрута E 28 трансъевропейского транспортного коридора IX. По дороге осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда и страны Евросоюза. М-7/Е 28 обеспечивает транспортные связи административных центров районов и близлежащих населенных пунктов Минской и Гродненской областей, а также пунктов пропуска через госграницу Беларуси.