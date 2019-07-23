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Избирательный и Гражданский кодексы переведут на белорусский язык

24.07.2019 17:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык решил в первую очередь перевести Кодекс о браке и семье, сказано в сообщении на национальном правовом интернет-портале.

"В качестве первого законодательного акта, который в рамках деятельности совета будет переведен на белорусский язык, определен Кодекс о браке и семье. Также в текущем году рассматривается возможность перевода Избирательного кодекса и Гражданского кодекса", - отмечается в сообщении.

Экспертный совет создан по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко при Национальном центре правовой информации (НЦПИ). Первое заседание совета состоялось 23 июля.

"Полученные переводы текстов кодексов, после одобрения экспертным советом, будут размещаться на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь", - уточняют в НЦПИ.

Как сообщалось, Лукашенко 1 марта в ходе "Большого разговора" поручил "издавать законы" на двух языках – русском и белорусском. "Если мы будем издавать на двух языках законы, ну это можно сделать. (…) Вот и все. И решим эту проблему раз и навсегда", - сказал президент, комментируя замечание председателя ОО "Таварыства беларускай мовы" (ТБМ) Олега Трусова о том, что "судьи не понимают белорусского языка, что приходится приглашать переводчика, что законы издаются только на русском языке".

вж

 
 
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Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык решил в первую очередь перевести Кодекс о браке и семье, сказано в сообщении на...
 
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