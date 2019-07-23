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Королева Великобритании приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра

24.07.2019 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Королева Великобритании Елизавета II в среду на аудиенции в Букингемском дворце приняла отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщают британские СМИ.

Мэй уже покинула дворец. Ожидается, что в ближайшее время королева поручит формирование нового правительства Борису Джонсону.

 
 
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Королева Великобритании Елизавета II в среду на аудиенции в Букингемском дворце приняла отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщают британские...
 
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