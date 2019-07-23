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C 1 августа в Беларуси увеличатся пособия при рождении детей
24.07.2019 18:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как ранее
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. В частности, по информации
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 руб. (сейчас – 224,02 руб.).
С 1 августа также поднимут пособия на детей до трех лет. Этот показатель изменяется раз в полгода в феврале и августе и зависит от средней зарплаты по стране. Размер повышения станет известен до конца июля.
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Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры некоторых детских пособий.
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