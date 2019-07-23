C 1 августа в Беларуси увеличатся пособия при рождении детей

Как ранее сообщал «АиФ», с 1 августа на 6,89 руб. вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Он составит 230,91 руб.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. В частности, по информации TUT.by , пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 августа составит 2309,1 руб. (сейчас – 2240,2 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3232,74 руб. (сейчас – 3136,28 руб.).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 руб. (сейчас – 224,02 руб.).

С 1 августа также поднимут пособия на детей до трех лет. Этот показатель изменяется раз в полгода в феврале и августе и зависит от средней зарплаты по стране. Размер повышения станет известен до конца июля.