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Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Источник материала: Tut.by
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке,
«В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов», — сказала представитель Zuger Kantonalbank. Во второй кредитной организации также пояснили, что предоставляют такие кредиты тем, кто берет большую сумму на короткое время.
При этом ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются на уровне выше нуля, указывает агентство.
Отмечается, что процентная ставка Национального банка Швейцарии установлена на уровне минус 0,75%. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Отрицательные ставки также установлены в банках Дании, Швеции и Японии.
Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция — низкой.
В Дании Национальный банк впервые ввел отрицательную процентную ставку в 2012 году, чтобы сохранить курс своей валюты. В 2016 году The Wall Street Journal
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В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии.
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