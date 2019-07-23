На Октябрьской парень на VW устроил дрифт на месте и испортил асфальт. Его оштрафовали

Источник материала: Tut.by

В Ленинском районе столицы водитель на Volkswagen Polo устроил шоу с пробуксовкой, сообщает ГУВД Мингорисполкома .

В милицию поступило заявление, что на стоянке возле здания по улице Октябрьской, 23а, водитель Volkswagen Polo умышленно буксуя, повредил асфальт.

По видеозаписи, которую предоставили в ГАИ, видно, как парень поливает колеса жидкостью, после садится в автомобиль, буксует, в этот момент улица покрывается густым облаком дыма. Происходящее «развлечение» на камеру мобильного телефона снимают зрители.

Выяснилось, что автомобилем управлял 20-летний молодой человек. Водительский стаж у него чуть более двух лет, за это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 23 раза: дважды был виновником ДТП, два раза привлекался за нарушение правил остановки и стоянки, пять раз — за превышение скорости движения. За последнее правонарушение, в мае 2018 года, его лишили водительских прав. В июне того же года парня наказали «бесправное» вождение. Имеются у него и другие нарушения закона.

В этот раз его привлекли к административной ответственности по ст. 18.35 КоАП Беларуси (Преднамеренное повреждение дорожного покрытия) и выписали штраф 2 базовых величины (51 рубль).