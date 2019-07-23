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Александр Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии
24.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Об этом
Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста. В то же время число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья.
«Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее, — подчеркнули в пресс-службе. — Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки».
Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).
Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.
«Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены», — отметили в пресс-службе Президента.
Одновременно глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.
Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Родину должны защищать все — Александр Лукашенко прокомментировал споры вокруг нового закона о службе в армии
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства.
«Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему, — сказал Александр Лукашенко. — В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину».
Президент заметил, что в последнее время в интернете бурно обсуждается несколько тем, в том числе поправки в законы, касающиеся службы в армии. «Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай — а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как? — подчеркнул глава государства. — Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек — не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе».
По мнению Александра Лукашенко, за комментариями в интернете скрываются те, кто прежде всего «радели» за суверенитет и независимость. «Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении. И наше общество на ура восприняло — будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: «Нет!» — заметил он.
Противники нового закона, отметил Президент, в своих комментариях в интернете предлагают разделить общество на некие классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие — работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за Родину. «Я как Президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?» — спросил глава государства.
По его словам, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация. Один из них — обратиться за защитой в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил Президент. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети — сами пусть разбираются потом, — саркастически заметил глава государства. — Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу».
Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя. «И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я — нет. После меня — пожалуйста», — сказал Президент.
Глава государства добавил, что тот, кто не смог извлечь урок из истории и прошлой войны, сегодня будет опять битым. «И если кто-то сюда придет, он не будет смотреть: это крестьянин, врач или рабочий, — отметил он. — Уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым».
Депутат: защита своего Отечества, семьи — святая обязанность каждого
Защита своего Отечества, семьи — святая обязанность каждого гражданина. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов, комментируя
Игорь Мартынов напомнил, что по Конституции защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг ее гражданина. «Защита своего Отечества, страны, семьи — святая обязанность каждого гражданина, тем более мужчины», — подчеркнул он.
«Основная цель закона состоит в том, чтобы все граждане Беларуси, подлежащие призыву, выполняли свой конституционный долг», — отметил парламентарий.
Реализация закона позволит в том числе укрепить национальную безопасность страны. Беларусь — миролюбивое государство. «Но в любом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить свою землю», — резюмировал депутат.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Об...
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