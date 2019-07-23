Александр Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста. В то же время число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья.

«Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее, — подчеркнули в пресс-службе. — Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки».

Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).

Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.

«Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены», — отметили в пресс-службе Президента.

Одновременно глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Родину должны защищать все — Александр Лукашенко прокомментировал споры вокруг нового закона о службе в армии



Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства.

«Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему, — сказал Александр Лукашенко. — В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину».





Президент заметил, что в последнее время в интернете бурно обсуждается несколько тем, в том числе поправки в законы, касающиеся службы в армии. «Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай — а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как? — подчеркнул глава государства. — Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек — не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе».

По мнению Александра Лукашенко, за комментариями в интернете скрываются те, кто прежде всего «радели» за суверенитет и независимость. «Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении. И наше общество на ура восприняло — будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: «Нет!» — заметил он.

Противники нового закона, отметил Президент, в своих комментариях в интернете предлагают разделить общество на некие классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие — работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за Родину. «Я как Президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?» — спросил глава государства.

По его словам, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация. Один из них — обратиться за защитой в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил Президент. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети — сами пусть разбираются потом, — саркастически заметил глава государства. — Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу».

Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя. «И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я — нет. После меня — пожалуйста», — сказал Президент.

Глава государства добавил, что тот, кто не смог извлечь урок из истории и прошлой войны, сегодня будет опять битым. «И если кто-то сюда придет, он не будет смотреть: это крестьянин, врач или рабочий, — отметил он. — Уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым».

Депутат: защита своего Отечества, семьи — святая обязанность каждого



Защита своего Отечества, семьи — святая обязанность каждого гражданина. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов, комментируя закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» . Защита своего Отечества, семьи — святая обязанность каждого гражданина. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов, комментируя



Игорь Мартынов напомнил, что по Конституции защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг ее гражданина. «Защита своего Отечества, страны, семьи — святая обязанность каждого гражданина, тем более мужчины», — подчеркнул он.

«Основная цель закона состоит в том, чтобы все граждане Беларуси, подлежащие призыву, выполняли свой конституционный долг», — отметил парламентарий.

Реализация закона позволит в том числе укрепить национальную безопасность страны. Беларусь — миролюбивое государство. «Но в любом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить свою землю», — резюмировал депутат.

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