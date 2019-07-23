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В Гродно мотоциклист с ребенком-пассажиром врезался в легковушку. Они госпитализированы
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гродненском районе столкнулись мотоцикл Honda и Dacia. Мотоциклист и его 12-летний пассажир с травмами доставлены в больницу, сообщает в
Авария произошла около 13.20 на проселочной дороге около деревни Зарица. По предварительной информации, автомобиль Dacia поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался навстречу.
В результате ДТП 22-летний парень и его пассажир — 12-летний мальчик, передвигавшиеся на Honda, получили травмы, они госпитализированы. 64-летняя женщина-водитель Dacia при аварии не пострадала.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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22-летний парень и его пассажир - 12-летний мальчик, передвигавшиеся на Honda, были травмированы и доставлены в больницу.
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