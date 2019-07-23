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ОффТОП: Бизон напал на 9-летнюю девочку (ВИДЕО)

24.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Бизон напал на ребенка в Йеллоустонском национальном парке в США.

Девятилетняя девочка из Флориды посещала парк в составе экскурсионной группы. Люди наблюдали за дикими животными с небольшого расстояния, но в какой-то момент бизон бросился в сторону туристов – взрослые сумели вовремя отбежать, а ребенка бык зацепил рогами и подбросил в воздух.

По данным дирекции парка, девочка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали ушибы. Сейчас по факту проводится расследование.

В Йеллоустонском национальном парке действуют достаточно строгие правила для наблюдения за дикими животными, которых обязаны придерживаться все туристы: к крупным зверям нельзя приближаться на расстояние 90 метров, к более мелким – на 23 метра.

 
 
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Бизон напал на ребенка в Йеллоустонском национальном парке в США.
 
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