ОффТОП: Бизон напал на 9-летнюю девочку (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

Бизон напал на ребенка в Йеллоустонском национальном парке в США.

Девятилетняя девочка из Флориды посещала парк в составе экскурсионной группы. Люди наблюдали за дикими животными с небольшого расстояния, но в какой-то момент бизон бросился в сторону туристов – взрослые сумели вовремя отбежать, а ребенка бык зацепил рогами и подбросил в воздух.

По данным дирекции парка, девочка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали ушибы. Сейчас по факту проводится расследование.

В Йеллоустонском национальном парке действуют достаточно строгие правила для наблюдения за дикими животными, которых обязаны придерживаться все туристы: к крупным зверям нельзя приближаться на расстояние 90 метров, к более мелким – на 23 метра.