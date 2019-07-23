Белорусы оказались первыми в мире по потреблению кваса

Источник материала: Ежедневник





Беларусь стала мировым лидером в потреблении кваса на душу населения. Позади – Россия, Польша и Украина. В среднем каждый белорус выпивает 6,6 литра кваса в год.

Данные госстатистики и официальных исследований разных стран проанализировали специалисты «Лидского пива», компании, которая почти 100 лет производит квас в Беларуси.

В Беларуси потребляют 62,8 млн литров кваса в год. Объемы с каждым годом растут, но сильно зависят от сезонного фактора – количества жарких дней. Так, в зной только минчане выпивают 65 тыс. литров кваса в сутки.

Что интересно, Беларуси все еще далеко до пика потребления кваса. Более 30 лет назад на каждого советского жителя приходилось по 18 литров кваса в год. Чтобы достичь этого уровня, белорусам нужно выпивать его втрое больше.

«Квас в Беларуси стал одним из самых востребованных напитков для утоления жажды. Наиболее популярен в стране хлебный квас, но также растет интерес к сезонным новинкам с соком фруктов и ягод, таких как красная смородина. Мы ожидаем, что в этом году потребление кваса также вырастет, чему уже содействовал феноменально жаркий июнь», – отмечают в компании «Лидское пиво». Именно Лидский квас занимает более половины рынка в стране.

На втором месте – Россия. Несмотря на лидерство в общих объемах потребления – 679,61 млн литров, на душу населения в стране-соседке приходится 4,6 литра. Рынок растущий: как ожидается, к 2022 году его объемы увеличатся на четверть. Квас популярен практически во всех российских городах, где уверенно «теснит» газированные напитки.

Третье место занимает Польша, где каждый житель выпивает 3,3 литра кваса. После резкого спада спроса в 90-е он переживает новый всплеск интереса – во многом благодаря моде на здоровое питание и натуральные напитки. Помимо продукции собственных производителей, поляки активно покупают натуральный квас зарубежного производства – прежде всего, из Лиды.

Украинцы выпивают кваса несколько меньше – около 2,6 литра в год. Несмотря на высокую конкуренцию, рынок развивается менее активно, чем в соседних странах. Основные потребители кваса находятся в больших городах, а выпускают его как крупные производители, так и мелкие квасоварни. Что важно, с полок практически полностью вытеснили квасные напитки и порошковый квас – потребитель голосует рублем за натуральный состав.

Много кваса потребляют также в Латвии и Литве, где сохранились традиции его производства. Однако оценить точные объемы проблематично: местная статистика не ведет учет продаж кваса как отдельной категории, объединяя ее с группой безалкогольных напитков. По приблизительным оценкам, прибалтийские жители выпивают около 2,5 литра кваса в год.

Квас также пьют и в других странах, в том числе в Казахстане, Македонии, Словакии и Сербии. Поставки идут даже в Германию и Канаду, а полгода назад Лидский квас появился на прилавках швейцарских супермаркетов.