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Лукашенко подписал закон об «отсрочках»

24.07.2019 18:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко подписал закон об «отсрочках»
Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба президента, закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста, говорится в сообщении пресс-службы.

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Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза под него не подпадут, пишет TUT.by. Зачисление на «платное» в вузах в этом году заканчивается 4 августа – до начала действия закона. Это значит, что армию до конца учебы такие студенты и магистранты призваны не будут – отсрочка на образование будет действовать по старому закону.

Ранее консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Андрей МУРАШОВ сделал заявление, что осенний призыв начнется 1 августа по действующим правилам. «Нынешняя кампания стартует по старым правилам, а потом будет идти по новым, если президент подпишет закон до ее завершения. Таким образом, кампания разделится на две части», – уточнил специалист. Осенний призыв-2019 продлится до конца ноября.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства»,...
 
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