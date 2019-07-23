|
Лукашенко подписал закон об «отсрочках»
24.07.2019 18:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как сообщает
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза под него не подпадут, пишет
Ранее консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Андрей МУРАШОВ сделал заявление, что осенний призыв начнется 1 августа по действующим правилам. «Нынешняя кампания стартует по старым правилам, а потом будет идти по новым, если президент подпишет закон до ее завершения. Таким образом, кампания разделится на две части», – уточнил специалист. Осенний призыв-2019 продлится до конца ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)