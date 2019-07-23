Лукашенко подписал закон об «отсрочках»

Как сообщает пресс-служба президента , закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста, говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Если он будет опубликован завтра, 25 июля, то те, кто поступил в этом году в вуз после техникума или в магистратуру после вуза под него не подпадут, пишет TUT.by . Зачисление на «платное» в вузах в этом году заканчивается 4 августа – до начала действия закона. Это значит, что армию до конца учебы такие студенты и магистранты призваны не будут – отсрочка на образование будет действовать по старому закону.

Ранее консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Андрей МУРАШОВ сделал заявление, что осенний призыв начнется 1 августа по действующим правилам. «Нынешняя кампания стартует по старым правилам, а потом будет идти по новым, если президент подпишет закон до ее завершения. Таким образом, кампания разделится на две части», – уточнил специалист. Осенний призыв-2019 продлится до конца ноября.