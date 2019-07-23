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Усадьбу графа Чапского продают за $300 тыс, чтобы из неё сделали общепит

24.07.2019 18:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Прилуках (Минская область) продают здание 19 века, которое относится к наследию Графа Чапского. Объявление опубликовали на сайте «Куфар». Цена вопроса — 299 970 долларов (606 689 рублей).

Для справки: граф Кароль Ян Александр Чапский был головой Минска с 1890 по 1901 годы. Благодаря ему в городе появились театр, трамвай-конка, фонари, электро- и телефонная станция. Чапский открывал бани, ломбарды, училища и гимназии, причем последние восемь лет работал бесплатно. Граф обладал внушительным состоянием — большую часть он отдавал на нужды Минска. Чапский скончался на 45 году жизни.

Объект в Прилуках занимает площадь в 747 «квадратов». Он находится прямо вдоль берега реки Птичь. Внутри — складские помещения площадью 300 квадратных метров. Авторы объявления считают, по этой причине зданию лучше быть производственной базой. Также здесь предлагают разместить логистический центр, загородный клуб, гостиницу или открыть точку общепита. 

Фото обложки: kyky.org.

 
Теги: Минск
 
 
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В Прилуках (Минская область) продают здание 19 века, которое относится к наследию Графа Чапского. Объявление опубликовали на сайте «Куфар». Цена вопроса — 299 970...
 
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