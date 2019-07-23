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В Польше белорусский дальнобойщик насмерть сбил двух дорожников

24.07.2019 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше недалеко от Сувалки белорусский дальнобойщик сбил на шоссе двух дорожных рабочих. Мужчины погибли на месте аварии, сообщает TVN24.


Скриншот видео TVN24.PL

ДТП произошло сегодня около 11.30 на скоростной трассе № 61 на участке Августов-Будзиско (Подляское воеводство), неподалеку от белорусско-польской и польско-литовской границ. Фура MAN с полуприцепом ехала в сторону деревни Рачки и врезалась в Ford Transit, который стоял на правой полосе дороги. На месте аварии погибли двое польских дорожных рабочих 33 и 52 лет, которые работали на трассе.

Водитель грузовика — 54-летний гражданин Беларуси, после аварии его задержали. Он был трезв.








Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

AUTO.TUT.BY выяснил, что автопоезд принадлежал российской группе компаний Д-Транс. Оперативный комментарий о произошедшей аварии у перевозчика получить не удалось.

 
 
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Водитель грузовика - 54-летний гражданин Беларуси, после аварии его задержали.
 
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