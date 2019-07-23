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Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

24.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В Горках начал работу международный летний лагерь “Мост дружбы” — сегодня в наш город приехала первая смена китайских школьников. В течение недели восемь юных гостей из Поднебесной будут знакомиться с белорусской культурой и достопримечательностями региона.

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Идея лагеря возникла в прошлом году, когда в Горках побывали представители китайской сети образовательных центров, предложившие организовать на базе инфраструктуры города подобный проект.

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Сегодня ребята из Китая посетили гимназию № 1 — пообщались с белорусскими сверстниками, смогли попрактиковаться в русском языке и приняли участие в торжественном закрытии смены здешнего лагеря “Калейдоскоп” и совместных спортивных соревнованиях.

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Участники лагеря также посетили горецкую Ледовую арену, где каждый из них смог покататься на коньках.

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайских школьников ожидает насыщенная программа — детей ждет много увлекательного интерактива. Они побывают на различных горецких объектах и отправятся на экскурсии в Могилев и Дрибин.

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

 

Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  В Горках начал работу международный летний лагерь “Мост дружбы” — сегодня в наш город приехала первая смена китайских школьников. В течение недели восемь юных...
 
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