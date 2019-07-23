Китайские школьники приехали в Горки – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

В Горках начал работу международный летний лагерь “Мост дружбы” — сегодня в наш город приехала первая смена китайских школьников. В течение недели восемь юных гостей из Поднебесной будут знакомиться с белорусской культурой и достопримечательностями региона.









Идея лагеря возникла в прошлом году, когда в Горках побывали представители китайской сети образовательных центров, предложившие организовать на базе инфраструктуры города подобный проект.





Сегодня ребята из Китая посетили гимназию № 1 — пообщались с белорусскими сверстниками, смогли попрактиковаться в русском языке и приняли участие в торжественном закрытии смены здешнего лагеря “Калейдоскоп” и совместных спортивных соревнованиях.

































































































Участники лагеря также посетили горецкую Ледовую арену, где каждый из них смог покататься на коньках.









Китайских школьников ожидает насыщенная программа — детей ждет много увлекательного интерактива. Они побывают на различных горецких объектах и отправятся на экскурсии в Могилев и Дрибин.









Фото Михаила Левцова